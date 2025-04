Quotidiano.net - Paolo Guzzanti chiede aiuto: “Sono rimasto con 14 euro, mi serve una mano”

Roma, 1 aprile 2025 – Un appello accorato, una richiesta disenza filtri rivolta agli amici., giornalista, ex deputato e vicedirettore de Il Giornale, saggista, ha raccontato la sua personale, difficile situazione in un’intervista fiume a La Notizia. “Mi siingorgate le spese mediche per quattro interventi e una valanga di tasse che mi hanno lasciato letteralmente a terra con soli 14in contanti”, ha dichiarato. Nel messaggio inviato alle persone a lui più vicine,, 85 anni,“una misura dilibera, piccola e a piacere”, come riportato dal quotidiano. Salute, cure e difficoltà economiche E’stesso, intervistato da Sara Manfuso, a spiegare l’origine di quella “umiliante domanda di”: “Soffro di un’importante insufficienza renale.