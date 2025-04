Laspunta.it - Panico a Nettuno, incendio coinvolge un asilo nido. Tutti salvi i bambini e le maestre. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri

Verso le 11.30 è scoppiato unin via delle Sterlizie aall’interno di un appartamento, dentro uno stabile nel quale al piano terra è situato un. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito idella stazione locale, proprio isi sono prodigati all’evacuazione dell’che si trova al piano terra della struttura coinvolta dalle fiamme. Poco dopo hanno raggiunto il luogo anche i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica.I vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento per evitare che il rogo si potesse espandere e che potesse raggiungere altri punti della palazzina. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica. Sono stati momenti di grande paura ed apprensione per quanto stava accadendo e solo ildei soccorritori, dei, dei vigili del fuoco e di tutte le persone coinvolte ha evitato la peggio.