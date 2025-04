Oasport.it - Panatta lancia Sinner verso Roma: “Jannik è pronto e la pausa può avergli fatto bene. Sul Roland Garros…”

Il mondo del tennis saluta Miami e chiude il “Sunshine double” che, assieme ad Indian Wells, ha impreziosito questa parte del calendario. Settimane importanti sul cemento statunitense che ci hanno regalato sorprese ed emozioni ma che, come ben sappiamo, non hanno visto impegnato. Il numero 1 del mondo, infatti, è ancora fermo per la squalifica legata al “Caso Clostebol” e, ovviamente, sta mordendo i freni per il ritorno in campo.Il 5 maggio si avvicina ad ampi passi e il tennis tornerà al suo “status quo”. Il vincitore degli ultimi due tornei del Grande Slam (tre in totale) potrà nuovamente calcare i campi (in questo caso in terra rossa) per provare a ritrovare la giusta condizione fisica. Il mirino, ovviamente, è puntatogli Internazionali d’Italia che si giocheranno aal Foro Italico a metà mese.