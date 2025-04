Oasport.it - Pallanuoto: l’RN Savona domina in Champions League per 14-9 sull’Oradea

resta in corsa per la Final Four delladi. Oggi, nell’ultimo turno casalingo del Girone B, la squadra di Angelini alla Zanelli si è imposta nettamente per 14-9 sui rumeni del CSM Oradea, lasciando ancora aperte le speranze di passaggio del turno.Serviranno due vittorie nelle prossime due sfide con Barceloneta e Ferencvaros, entrambe in trasferta, tutt’altro che due passeggiate contro squadre di livello superiore.In ogni caso la squadra ligure ha onorato al meglio l’appuntamento odierno: non è mai stato in discussione il risultato, con i primi due quarti che sono valsi praticamente la vittoria (7-2 il parziale a metà gara). Super partita del classe 2005 Alessandro Gulotta, autore di tre reti. Due a testa invece per Andrea Patchaliev, Lorenzo Bruni, Davide Occhione e Balasz Erdelyi