Pallanuoto i convocati dell’Italia per il raduno di Napoli | 22 azzurri chiamati da Campagna

Il Settebello, che sta scontando la squalifica di sei mesi dalle competizioni per quanto accaduto alle Olimpiadi, prepara il rientro sulla scena internazionale previsto ai Mondiali: la Nazionale italiana dimaschile sarà inpresso il Centro Federale Scandone didal 5 all’11 aprile.L’Italia sarà in collegiale assieme all’Ungheria, proprio la formazione che, sempre a, sfiderà gliil prossimo 9 giugno in un’amichevole ufficiale, dato che in quella data scadrà la squalifica comminata al Settebello. Per il common training con i magiari sono 22 idel CT Sandro, Serie A1: De Akker corsara a Brescia, vetta solitaria per la Pro ReccoITommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Andrea Mladossich (Trieste), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev (RN Savona), Francesco Demichelis (Novi Beograd), Federico Panerai (Iren Genova Quinto), Andrea Condemi (De Akker).