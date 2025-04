.com - Pallanuoto femminile A2 / Team Marche, sconfitta di misura contro il Volturno

Buona prestazione delle ragazze di Stefania Giuliani. Prossimo turno a Moie domenica 6 aprile alle ore 15:30lo Sport Centre Polisportiva ParmaMOIE, 1 aprile 2025 – Il punteggio finale non inganni: la formazione delIncom di Moie ha messo in serie difficoltà la squadra di casa sfiorando la vittoria!A Santa Maria Capuavetere le ragazze delladi Moie hanno perso per 10-9. Il, orfano di Mirleni, Di Martino e Ciampichetti, ha giocato determinata e dopo un primo parziale finito 3-0 per ilhanno ben reagito e nella seconda frazione il punteggio è stato di 3-3.2-1 dopo il cambio campo e poi la rimonta fino al 10-9 finale. Prossimo turno a Moie domenica 6 aprile alle ore 15:30lo Sport Centre Polisportiva Parma.– Chiappa, Gasparini 4, Aguzzi, Bruschi, Robboni, Sassaroli 2, Giampaoletti, Piermartini 1, Canari, Dolciotti, Corinaldesi 2, Regnicoli, Piccinini.