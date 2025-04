Dayitalianews.com - Palermo, scoperta una discarica abusiva di oltre 11mila mq: custodia cautelare per 2 imprenditori

Indagati 17. L’accusa è di traffico illecito di rifiuti.I finanzieri del Comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza diemessa dal gip del Tribunale locale nei confronti dueoperanti nel settore dell’edilizia, ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti. L’ordinanza dispone nei confronti del primo la misura degli arresti domiciliari, per il secondo il divieto di dimora e, per entrambi, l’interdizione per un anno dell’attività di impresa. Sottoposti a sequestro anche parte del complesso aziendale di due imprese,a un’area di estensione superiore aimq adibita a. Nei confronti di una delle due società contestata anche la responsabilità amministrativa da reato.Le indagini, eseguite dai finanzieri della Compagnia di Partinico, anche con l’ausilio della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di, hanno fatto emergere una gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, comprensivo di trasporto, cessione e smaltimento di ingenti quantitativi.