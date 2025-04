Ilgiorno.it - Palazzo Reale, la Pastorale di Nico Vascellari: in Sala delle Cariatidi spunta il prato. “Né pace né guerra, inno a resistere”

Milano – Potente. Evocativa. Sin dal titolo,. Che si fonde, con la storia della, portatricecicatrici della, ma anche dalla volontà di rinascita, che ospitò nel 1953, Guernica di Pablo Picasso.presenta la sua mostra personale a, per l’Art Week, un progetto site specific per la(dal 1 aprile al 2 giugno ingresso libero). Vi spunterà undi erbacce. Orgogliosamente resistenti. “Non parla di, di. È unalla resistenza, alla volontà di”, raccontache ha ringraziato il suo team con una certa emozione, poichè “l’arte oggi non ha un ruolo principale e fare questo lavoro è essere come queste piante”. Di sicuro, ha sottolineato, “è un intervento radicale, inaspettato, all’interno della