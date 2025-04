Pagamento pensioni aprile 2025 | ecco il calendario ufficiale e le novità in cedolino

Leggi su .com

Con l’arrivo di, torna il consueto appuntamento con ildelle. L’INPS ha confermato le date per l’erogazione degli importi, che variano a seconda della modalità di ricezione scelta dal pensionato. Chi ha optato per l’accredito su conto corrente bancario o postale vedrà la somma disponibile a partire dal primo giorno bancabile del mese. Per chi invece preferisce il ritiro in contanti presso gli uffici di Poste Italiane, sarà possibile recarsi agli sportelli dal 1°, seguendo eventualmente unconsigliato per evitare assembramenti.Quando viene pagata la pensione di?L’INPS ha stabilito che leverranno accreditate martedì 1°, essendo il primo giorno utile per le operazioni bancarie. Non essendo presenti festività che possano interferire con la programmazione, i pensionati che ricevono l’importo tramite bonifico su conto corrente bancario o postale avranno accesso alsenza alcun ritardo.