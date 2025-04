Dilei.it - Otto libri da leggere ad aprile. Siete pronti a tornare in un mondo amatissimo?

Leggi su Dilei.it

Tantissime nuove uscite, tante storie da conoscere e in cui perdersi e ritrovarsi, tantiche aspettano solo di essere letti e, perché no, di entrare tra i nostri preferiti di sempre.è all’insegna di titoli imperdibili, alcuni di autori molto attesi e che riescono sempre a conquistare il cuore dei lettori.Dalla narrativa ai thriller che lasciano senza fiato, senza escludere il fantasy, le storie d’amore e un libro che è stato pensato per i bambini ma che fa “bene” davvero a tutti:romanzi daad, per fare il pieno di emozioni e di storie che lasciano il segno.La catastrofica visita allo zoo di Joel DickerJoel Dicker è tornato:scrittore di thriller, questa volta propone ai lettori un altro dei suoiche tengono incollati alle pagine, ma uscendo fuori dai confini del genere a cui ci aveva abituati.