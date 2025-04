Linkiesta.it - Ostello che vai, sorpresa che trovi

Che gli ostelli di oggi non siano più quelli tristi, poco puliti (e non molto sicuri) di una volta lo sappiamo già da qualche anno: oggi rappresentano una formula accessibile di accoglienza cool, tra stanze di design e servizi che li rendono una scelta interessante non solo per backpackers ma anche per coppie, famiglie con bambini o viaggiatori senior. E, per chi cerca qualcosa in più, ecco i sei ostelli europei che, per la location o la particolarità dei servizi, regalano belle sorprese.IN UNA GALLERIA D’ARTE , in Portogallo. In un palazzo ottocentesco del centro storico di Porto, il Gallery Hostel di Rua Miguel Bombarda offre un’accoglienza a metà fra l’di ultima generazione (con ristorante, cocktail bar, sala cinema, accoglienti aree comuni e tante soluzioni per dormire) e la galleria d’arte.