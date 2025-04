Juventusnews24.com - Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro! Obiettivo concreto ma ci sono importanti novità: e spunta quest’ostacolo

di RedazionentusNews24, silaperdel: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber del Napoli, attaccante del Napoli in prestito dal Galatasaray, è tra i grandi obiettivi del calciomercato. Di seguito le parole di Giovanni Albanese suldel bomber nigeriano.PAROLE – «Mi sento di confermare le possibilità di Tonali o diallama tutto passa dalla qualificazione dalla prossima Champions League. Non significa che saranno prossimi giocatori dellama sicuramente due obiettivi forti e di alto livello. In questo momento direi più Tonali che».