Osimhen, Giuntoli non molla: la contromossa del Napoli spiazza tutti

CristianononVictor, che resta l’obiettivo del futuro della Juventus: ilprepara unaa sorpresa Il calciomercato è un gioco di scacchi, e stavolta ilsembra avere una mossa pronta perre. Victor, il bomber che fa gola a mezza Europa, lascerà gli azzurri la prossima estate. Il club partenopeo è disposto a cederlo in maniera definitiva a chi pagherà la sua clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero.Una cifra importante, certo, ma che per un talento come il nigeriano potrebbe essere un affare. E mentre Cristiano, il cervello dietro il mercato della Juventus, non nasconde di averlo nel mirino da tempo, ilnon sta a guardare e starebbe preparando unaper il futuro dell’attaccante oggi in forze al Galatasaray.