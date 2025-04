Orto Botanico di Roma quanto costa e cosa vedere

Leggi su Funweek.it

Immerso nel cuore della Città Eterna, l'disi estende per 12 ettari sul colle Gianicolo, offrendo un'esperienza unica tra natura, storia e cultura. Con oltre 3.500 specie botaniche provenienti da tutto il mondo, questo giardino incantato è uno dei più grandi d'Italia, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per chiunque desideri una pausa dalla frenesia cittadina.Un po' di storiaLe origini dell'risalgono al XIII secolo, quando Papa Niccolò III creò un "pomarium" all'interno delle Mura Leonine. Nel corso dei secoli, l'ha cambiato diverse sedi, fino a trovare la sua collocazione definitiva nel XVII secolo nella splendida Villa Corsini alla Lungara, dove la regina Cristina di Svezia trascorse un periodo di particolare splendore.