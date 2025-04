Rompipallone.it - Orsolini in una big: si chiude per 30 mln

Il giocatore del Bologna sembra avere ormai completato il suo percorso di crescita e nei prossimi mesi potrebbe cambiare squadraPer Riccardoè forse il miglior momento della stagione. Anche in Coppa Italia il giocatore ha trovato il gol con il Bologna nella semifinale di andata contro l’Empoli. Un periodo d’oro che lo potrebbe portare anche in una big nel prossimo calciomercato. L’esterno fino ad oggi non ha mai avuto la grande opportunità di misurarsi in una grande squadra italiana e l’estate potrebbe rappresentare la grande occasione per la sua carriera.Il Bologna non lo lascerà andare per una cifra importante considerato anche il fatto che stiamo parlando di un giocatore chiave. Ma davanti ad una proposta di calciomercato e una opportunità unica per la sua carriera non è da escludere che ci potrebbero essere novità molto importanti.