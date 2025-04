Sport.quotidiano.net - Orsolini e Dallinga, show a Empoli: il Bologna ipoteca la finale di Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 aprile 2025 – Carattere, personalità e un tris che vale oro. Ildi Vincenzono esce dal Castellani con il massimo bottino e un risultato tondo figlio di una partita dominata. I rossoblù non sbagliano praticamente nulla e confermano il momento di forma straripante che consente di mettere in ghiaccio la semidi andata digià nel primo tempo con un uno-due micidiale tra 23’ e 29’. Poi la rete ad inizio secondo tempo che suggella il tripudio pere compagni. E’ proprio il numero 7 ad aprire le marcature, con i toc-toc delle ultime settimane che portano al Castellani anche Luciano Spalletti, seguito dalla doppietta difinalmente decisivo e convincente come padrone del reparto.e gara spianata Il primo tempo inizia come una battaglia, così come si era pronosticato, con l’a mordere su tutti i palloni e ila cercare di costruire.