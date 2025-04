Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 2 aprile 2025

Cosa prevede l'diFox per il 2? In linea di massima, è un mercoledì che segue le indicazioni della Luna in Gemelli. A primo impatto, la giornata sembra promettere socialità e momenti eccitanti. In realtà c'è molto altro. Approfondiamo lediFox di mercoledì 2, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - In amore, la tua generosità e disponibilità sono al massimo. Questo è il momento giusto per investire la tua energia mentale in progetti importanti. Sul lavoro, le tue capacità vengono riconosciute e apprezzate, portando risultati soddisfacenti. Continua a mantenere questo equilibrio tra cuore e mente. Toro - Questa è una giornata chiave per concludere affari o ricevere guadagni inaspettati.