Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di aprile, è un mese di passaggio e di potere: “Toro, attenzione a sogni strani e segnali sottili. Ariete, chi è al tuo fianco, ci resta davvero?”

è undie di. Dopo il fuoco impulsivo dell’, il Sole entra ine ci invita a rallentare, a radicarci, a costruire con pazienza ciò che desideriamo. Le energie si muovono: Mercurio torna diretto, Marte entra in Leone, e Venere torna diretta in Pesci, portando nuove consapevolezze nei sentimenti e nella comunicazione. Con Nettuno in, iniziamo a sognare in modo diverso: con più coraggio, con più verità. Non basta più immaginare, è tempo di agire ispirati. Le Lune di questo– piena in Bilancia e nuova in– ci guidano nel bilanciamento tra relazione e radicamento, tra bellezza e concretezza. È un tempo fertile per chi osa piantare semi nuovi, partendo da sé.L'articolodi, è undie di: “