Oroarezzo 2025 | la manifattura orafa e argentiera italiana protagonista ad Arezzo

made in Italy, la filiera è pronta per la 44ª. Nei padiglioni diFiere e Congressi, dal 10 al 13 maggio il salone b2b di Italian Exhibition Group (IEG) farà incontrare le aziende leader con i buyer internazionali. A partire da quelle del distretto "di casa" che ha per destinazioni principali la Turchia, verso cui è diretto circa il 60% dell’export di pertinenza nei primi nove mesi del ’24 per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro, gli Emirati Arabi per il 10%, Stati Uniti con il 6,8%, Francia con il 3,4% e Hong Kong 2,9%. "C’è reale soddisfazione in Ieg per come procede la progettualità sull’offerta die per i riscontri sull’incoming. I buyer esteri vedranno e toccheranno con mano quanto è vasto il catalogo dellamade in Italy in oro, argento, sino al gioiello con preziosi e a un intero padiglione di tecnologie di qualità eccellente – spiega Matteo Farsura a capo della divisione Jewellery & Fashion di IEG".