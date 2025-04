Thesocialpost.it - Ornica, scivola su un pendio ghiacciato: morto il 66enne Antonello Manca

Tragedia in montagna nel primo pomeriggio a, in provincia di Bergamo. Unresidente nel Milanese ha perso la vita mentre era impegnato in un’escursione nei pressi del Rifugio Benigni.L’incidente è avvenuto intorno alle 13, quando l’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, èto su un, precipitando per circa 300 metri. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo dell’elisoccorso, delle squadre del Soccorso Alpino e dei Carabinieri, allertati dal 112.Nonostante la tempestività dei soccorritori, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare: èsul colpo. Al momento dell’incidente, si trovava in compagnia di due amici, che hanno assistito alla tragedia e dato l’allarme.Ora le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre la comunità locale e i familiari della vittima sono sotto shock per la drammatica perdita.