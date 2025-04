Dayitalianews.com - Oristano, macabra scoperta sulla spiaggia di Su Pallosu: ritrovato cadavere sul bagnasciuga

Nel primo pomeriggio di oggi, 1° aprile, è stato rinvenuto un corpo senza vitadi Su, nel territorio di San Vero Milis, in provincia di. Laè stata fatta da alcuni passanti, che, notando ilsul, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, affiancati dal medico legale, per eseguire i primi rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini.Ilè in uno stato avanzato di saponificazione, una condizione che rende particolarmente difficile stabilire da quanto tempo si trovasse in mare e, soprattutto, identificarlo. Al momento, non è stato possibile determinare con certezza né il genere né la nazionalità della persona deceduta. Tuttavia, dalle prime analisi delle ossa, gli esperti ritengono più probabile che si tratti di un uomo.