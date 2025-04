Thesocialpost.it - Oristano, macabra ritrovamento sulla spiaggia di Su Pallosu: un cadavere saponificato

Nel primo pomeriggio del 1° aprile, alcuni passanti hanno fatto una tragica scopertadi Su, nel territorio di San Vero Milis, in provincia di. Un corpo senza vita è stato rinvenuto sul bagnasciuga, spinto fino agli scogli dalle correnti marine. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che hanno inviato sul posto i carabinieri e un medico legale per i primi rilievi.Un mistero ancora da risolvereLe condizioni delrendono particolarmente complesse le indagini: il corpo è in stato avanzato di saponificazione, il che rende difficile stabilire da quanto tempo fosse in acqua e persino risalire alla sua identità. Al momento, non è stato possibile determinare con certezza il genere o la nazionalità della vittima, anche se le prime analisi suggeriscono possa trattarsi di un uomo.