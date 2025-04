Origini e storia della tradizione del pesce d’aprile

Leggi su Corrieretoscano.it

L’1 aprile di ogni anno, in molte parti del mondo, milioni di persone si cimentano in scherzi e burle, seguendo la celebredel “”. Ma da dove nasce questa usanza? Cosa si cela dietro il simbolo dele perché proprio l’1 aprile è stato scelto come giorno per gli inganni? Ci sono varie teorie storiche e culturali che ci aiutano a tracciare un possibile percorso, due sono le più famose:Il passaggio al calendario gregorianoUna delle spiegazioni più accreditate per l’origine delrisale al 1582, quando Papa Gregorio XIII introdusse il nuovo calendario gregoriano, che spostò l’inizio dell’anno dal 1° aprile al 1° gennaio. In precedenza, infatti, l’anno nuovo veniva celebrato in corrispondenza dell’equinozio di primavera, il 25 marzo, e continuava con i festeggiamenti fino all’1 aprile.