Ordine verso Milan-Inter | Leao? Io voglio essere chiaro!

si pronuncia su Rafael. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia traa San Siro.DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Francoha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore traa San Siro. Il giornalista filo-rossonero ha commentato in questo modo la possibile presenza dal 1? di Rafaele anche l’imprevedibilità del: «: vero che tutte le volte in cuiè entrato ad inizio secondo tempo ha fatto la differenza, ma non è tutte le volte Natale. Non puoi rimontare sempre. Il problema è che domani alle 21.01 nessuno sa cosa possa fare il: né l’allenatore né i suoi giocatori.