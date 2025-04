Lanazione.it - Ordine del Cherubino. Premiati dieci docenti e l’alunno più anziano: "È la nostra identità"

E’ stata celebrata ieri mattina nell’Aula Magna Nuova in Sapienza la cerimonia di conferimento dell’delordinari con almenoanni di anzianità che si sono distinti per particolari meriti scientifici o per il contributo dato al funzionamento e alla vita dell’università. Per l’occasione anche un premio speciale da parte dell’ateneo e dell’Associazione laureati dell’ateneo pisano per un alumnus di 107 anni laureato in Ingegneria civile nel 1947. "Si tratta di una cerimonia identitaria – ha spiegato il rettore dell’università di Pisa Riccardo Zucchi – perché questa è l’unica onorificenza conferita dal nostro ateneo a colleghi e colleghe che si sono distinti e hanno ricoperto incarichi istituzionali". Una mattinata, quindi, che ha visto protagonisti Rolando Tarchi del Dipartimento di Giurisprudenza, Maria Concetta Morrone del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, Riccardo Cambini del Dipartimento di Economia e Management, Umberto Desideri del Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, Stefano Taddei del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Andrea Càiti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Alberto Casadei del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Stefano Berrettini del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica, Maria Vittoria Salvetti del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale e Alessandro Tredicucci del Dipartimento di Fisica.