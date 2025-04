Ilfattoquotidiano.it - Ordigno nell’università di Narni, c’è la rivendicazione anarchica: “È per la futura intelligence dello Stato”

Un pacco sospetto, l’allarme, l’arrivo delle forze dell’ordine e la. È quanto accaduto a, dove i carabinieri – con l’ausilio di unità cinofile e personale antiterrorismo – sono intervenuti all’interno dei locali della facoltà di Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli Studi di Perugia: qui, infatti, all’interno di una aula dell’ateneo, eraposizionato una sorta diincendiario, che èsubito sequestrato dalle forze dell’ordine.Secondo quanto risulta alle agenzie di stampa, si sarebbe trattato in particolare di una scatola con all’interno due bottiglie incendiarie. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Terni per i primi adempimenti. È probabile però che poi il fascicolo passi a quella antiterrorismo di Perugia.