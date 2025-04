Ora fatemelo dire Grande Fratello Zeudi rompe il silenzio dopo la sconfitta | ha detto di Jessica

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ora”.Di Palma ha voluto parlare ieri sera, subitola finale del. Per lei è stata una serata particolare: in tanti, infatti, la davano come possibile vincitrice del reality show di Canale 5. Invece, la favola dell’ex Miss Italia è finita praticamente a inizio serata.infatti è stata la prima concorrente a essere eliminata nella serie di televoti flash,la sfidatta con Helena Prestes. A quel punto da possibile vincitrice si è ritrovata nel ruolo di semplice spettatrice.Arrivata in studio,ha ricevuto i complimenti da parte delle due opinioniste. In particolare, Beatrice Luzzi ha speso parole molto belle per lei: “Volevo farle i complimenti perché è riuscita a gestire una pressione quotidiana molto importante nei confronti della sua intimità e della sua integrità, senza mai cadere né sul personale né nella volgarità.