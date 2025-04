Ora ascoltatemi tutti Grande Fratello | Helena seconda rompe il silenzio E Javier…

Leggi su Caffeinamagazine.it

La vera sorpresa ill’ha riservata per la finale. A dispetto delle previsioni, delle ipotesi e dei sondaggi lanciati per tutta la settimana ha vinto Jessica Morlacchi. E suPrestes, data per favorita fino all’ultimo. All’ultimo faccia faccia in studio, davanti ad Alfonso Signorini e agli altri concorrenti già eliminati, la cantante ha avuto la meglio sulla modella brasiliana.Con oltre il 52% dei voti, Jessica si è presa questa edizione. Un vero colpo di scena se si pensa che entrambe avevano abbandonato la casa mesi fa, una per eliminazione, l’altra per abbandono, dopo una dura lite che le aveva viste protagoniste. Entrambe hanno poi avuto l’occasione di rientrare in gioco grazie al ripescaggio, che le ha portate a conquistare la finale del.Leggi anche: “Perché ha vinto Jessica”.