Noinotizie.it - Operazione antimafia nel barese, 22 arresti Guardia di finanza

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dalladi:I finanzieri del Comando Provinciale di Bari – con il supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e delGruppo Pronto Impiego per assicurare un’adeguata cornice di sicurezza – stanno dando esecuzione aun’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunalesu richiesta della locale Direzione Distrettuale,applicativa di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 22 soggetti (alcuni dei quali già detenuti peraltra causa) residenti nella provincia di Bari (per 4 dei quali l’attività avverrà a cura dell’Arma dei Carabinieriper le ragioni che verranno di seguito esposte).A tutti gli indagati (complessivamente 69) vengono contestati n. 67 capi di imputazione, segnatamente:– 1 associazione mafiosa (a carico di 18 indagati);– 2 associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (una a carico di 31 indagati, l’altra a carico di 14 indagati);– 2 tentati omicidi, di cui 1 duplice (a carico di 13 indagati);– 48 delitti in tema di stupefacenti (a carico di 42 indagati);– 2 delitti in materia di armi (a carico di 8 indagati);– 9 delitti di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (a carico di 11indagati);– 2 delitti vari di trasferimento fraudolento di valori (a carico di 4 indagati);– 1 delitto di resistenza a pubblico ufficiale (a carico di 1 indagato).