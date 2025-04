Ilgazzettino.it - Operaio colpito alla testa dal grosso tubo di plastica che stava trasportando con il muletto: il 21enne è grave

Leggi su Ilgazzettino.it

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Incidente sul lavoro per undi 21 anni in un cantiere edile di Camposampiero. Il giovane lavoratore, residente in provincia di Vibo Valentia, è rimasto.