Omicidio vigilessa Sofia Stefani: tra tensioni in ufficio e dipendenza psicologica

Prosegue il processo a carico di Giampiero Gualandi, l’ex comandante della polizia locale di Anzola, accusato di aver ucciso l’ex collega, con la quale aveva avuto una relazione. In aula emergono dettagli su un ambiente di lavoro teso, segnato da gelosie, maldicenze e conflitti interni.Alcuni testimoni hanno descritto la 33enne come una donna solare e piena di umanità, ma anche bersaglio di veleni e dissapori tra i colleghi della municipale intercomunale di Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia. “Veniva tormentata in tutti i modi”, ha dichiarato una testimone. “Le facevano tribolare e le assegnavano compiti poco ortodossi senza spiegazioni.”. La relazione con Gualandi, secondo alcune testimonianze, aveva contribuito a renderla oggetto di commenti e battute di cattivo gusto.