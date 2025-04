Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, il condannato Cioffi: “Non sono stato io, fu un complotto della camorra, davo fastidio”

“Èunper farmi finire in carcere insieme al colonnello Cagnazzo, davamo troppo. Il giorno dell’ero a una comunione a Roccarainola finita alle nove e mezzo di sera, e poia un concorso di bellezza di mia figlia a Cancello Scala (luoghi distanti più di due ore di auto da Pollica, ndr)”. Si difende così davanti alle telecamere deLe Iene Lazzaro, l’ex brigadiere dei carabinieri di Castello di Cisterna, detenuto a Santa Maria Capua Vetere con una condanna definitiva a dieci anni per corruzione, favoreggiamento al clan Fucito e concorso in traffico di droga. E dal 7 ottobre anche per una misura cautelare che lo accusa dell’del sindaco di Pollica Angeloinsieme al colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e il collaborante diRomolo Ridosso, tutti a vario titolo coinvolti in un traffico di droga trasportata via mare nel porto di Acciaroli e poi stoccata in un deposito a Torre Caleo, cheintendeva denunciare e fu ucciso per impedirgli di farlo.