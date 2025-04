Omicidio Satnam Singh | l’Osservatorio Nazionale Amianto si costituisce parte civile

Leggi su Ilfaroonline.it

Latina, 1 marzo 2025- “Chiediamo Giustizia per, e che venga fermato una volta per tutte il caporalato e lo sfruttamento del lavoro che contrastano in modo forte con i nostri valori costituzionali” – lo afferma l’avv. Ezio Bonanni, Presidente del, presidio fondamentale della tutela del lavoro e della salute, che si è costituitonel procedimento penale a carico di Antonello Lovato per l’del bracciante in corso nel Tribunale Penale di Latina.Bonanni annuncia la mobilitazione dell’ONA per contribuire a sradicare le forme di caporalato e sfruttamento del lavoro che da anni si verificano nella pianura pontina in una situazione di assoluta impotenza delle Istituzioni e di inefficacia della loro azione, che ha determinato la morte di, sicuramente evitabile ove fossero stati attuati gli strumenti legali di interdizione del lavoro nero, e soprattutto della violazione delle norme antinfortunistiche.