Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Satnam Singh, al via il processo. Landini (Cgil): “Noi parte civile, non è un caso isolato”

È iniziato a Latina ilper l’di, il bracciante indiano che perse la vita dopo esser stato abbandonato senza un arto davanti casa. A lasciarlo lì ferito fatalmente il suo datore di lavoro che è imputato. Antonello Lovato, l’imprenditore agricolo co-titolare insieme al padre dell’azienda agricola di Latina, era stato arrestato lo scorso gennaio. Davanti al Tribunale un presidio di lavoratori indiani e la.“Ci siamo costituitiperché pensiamo che sia importante fare giustizia, e soprattutto che si metta in movimento tutto ciò che è necessario affinché si cambi il modello di fare impresa, in modo tale che episodi di questa natura non possano più avvenire – ha detto il segretario generale dellaMaurizio– Questo vuol dire applicare seriamente le leggi che ci sono, senza inventare niente di nuovo.