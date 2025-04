Quotidiano.net - Omicidio Sara Campanella: fermato un collega universitario a Messina

Ha un nome l'autore dell'di, la giovane ventiduenne sgozzata ieri in strada a. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il decreto di fermo dell'indagato emesso dalla Procura. Secondo indiscrezioni non sarebbe, come pensato in un primo momento, l'ex fidanzato ma und'università della vittima. I particolari sulle indagininno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia della città dello Stretto alle 11:00.