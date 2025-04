Triesteprima.it - Omicidio in via Beccherie, l’arrestata confessa: “L’ho uccisa, abbiamo litigato”

TRIESTE - Si chiama Erika Podmenich la triestina 58enne arrestata ieri per l’dell’89enne Isabella Tregnaghi, e hato di aver commesso il delitto dopo un litigio. Podmenich aveva fatto amicizia con la vittima, che l’avrebbe fatta entrare in casa. Non sono stati infatti trovati.