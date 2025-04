Omicidio di Sara Centelleghe chiuse le indagini | la rapina e le altre aggravanti contestate al killer

Leggi su Bergamonews.it

Costa Volpino. L’accusa divolontario è integrata da una serie di: quella di avere commesso il fatto a scopo di, quella della minorata difesa e della crudeltà. Quest’ultima si configura nelle 67 coltellate (“almeno 67”, secondo l’autopsia) inferte sul corpo della 18enne, uccisa nella tarda serata del 26 ottobre 2024 in via Nazionale a Costa Volpino. In manette era finito Jashandeep Badhan, 20enne di origini indiane che abitava a qualche decina di metri dalla vittima, ora in carcere a Pavia. Quattro mesi dopo quella tragica sera, il pubblico ministero Gianpiero Golluccio ha chiuso ufficialmente lefrequentava la classe quinta del liceo Piana di Lovere, indirizzo umanistico. Stava per conseguire la patente e i compagni le avevano organizzato la festa di compleanno, ormai imminente.