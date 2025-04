Ilrestodelcarlino.it - Omicidio della vigilessa. Parla la comandante:: "Gualandi non poteva portare l’arma"

"Chi svolge servizi interni non deve essere armato.non". Silvia Fiorini è lapolizia locale di Sala Bolognese e Anzola. Lo era anche quando il 16 maggio dell’anno scorso Sofia Stefani, 33 anni, venne uccisa nell’ufficio di Anzola dell’exGiampiero, 63enne, con cui aveva un rapporto extraconiugale. Ieri l’imputato, difeso dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, era in aula per le terza udienza del processo a suo carico, accusato dell’volontario aggravatocollega, già in servizio a Sala Bolognese e da poche settimane operante su Cervia. Ma nel presidio di Anzola continuava ad andare, a trovarein ufficio, ai tempi responsabile del settore contenzioso. A dirlo in Corte d’Assise, davanti al giudice Pasquale Liccardo, sono alcuni dei sette testimoni ascoltati ieri.