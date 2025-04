Cityrumors.it - Omicidio a Messina, fermato il responsabile: la ricostruzione e il movente

La morte di Sara Campanella ha sconvolto l’intera città. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore si potrebbero avere ulteriori dettagliè ancora sotto shock per la morte di Sara Campanella. La studentessa, originaria di Palermo, era appena uscita dall’università e stava aspettando l’autobus per tornare a casa quando è stata raggiunta dal suo killer. Una breve discussione violenta, poi il coltello e i fendenti alla gola. Una fuga durata qualche ora. Gli inquirenti, anche grazie alle testimonianze, sono riusciti a identificarlo e nella notte rintracciato presso una abitazione nel suo paese.il: lae il(Ansa) – cityrumors.itNei confronti del 27enne sono scattate immediatamente le manette. Ain molti si chiedono il perché di questo