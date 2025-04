Quotidiano.net - Olimpiadi Milano Cortina 2026: Impatto Economico Positivo per il 95% delle PMI del Nord Italia

Il 95%piccole e medie imprese situate nelle regioni delche ospitano lediprevede unnelle rispettive aree, con il 64% che si aspetta benefici concreti per il proprio business. E' quanto emerge dalla ricerca condotta da Ipsos per Visa, official payment technology partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Lo studio mostra che il 95%imprese di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige è a conoscenza dell'evento e la maggior parte si considera moderatamente pronta a cogliere l'opportunità. Le aspettative riguardo ai visitatori variano a seconda della località: ail 71%aziende si aspetta più visitatori locali e nazionali, mentre l'83% di quelle nelle zone montane prevede un flusso maggiore di turisti internazionali.