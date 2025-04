Ilgiorno.it - Olginate, vede la sua bici rubata e chiama i carabinieri: denunciato ventenne

(Lecco), 1 aprile 2025 – Aveva perso la speranza di ritrovare la suache gli era stata, anzi ormai, ad un mese di distanza, nemmeno ci pensava più nonostante i 2mila euro spesi per comperarla perché è proprio una bella. Poi, l'altra sera, l'ha rivista. L'ha subito riconosciuta. In sella un giovane straniero. Lo ha bloccato e ha avvisato subito i: un veloce controllo al numero di telaio ed è stato subito accertato che era veramente la sua mountain bike,gli il mese prima vicino ad un bar del centro di. La vittima e il sospetto ladro La vittima del furto è un 20enne del paese. Il giovane fermato in sella allaè invece un extracomunitario di 21 anni. Ha provato a giustificarsi, a sostenere che gli era stata prestata da un conoscente, che lui del furto non ne sapeva proprio nulla, che se avesse saputo che eranon l'avrebbe mai usata.