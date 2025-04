Ok Risoluzione maggioranza su nuovo Def

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.50 Via libera in commissione Bilancio alla Camera alladisulDef. Sì con i voti die l'astensione di Azione. No da opposizioni, che hanno presentato emendamento, bocciato, per chiedere inseriserimento di programmazione su 3 anni. Laimpegna il governo a fornire nelDef, atteso entro il 10 aprile,i progressi sul Psb e le previsioni tendenziali a legislazione vigente riferite a orizzonte 2025-2027, del quadro macroeconomico, dei flussi d'entrata e uscita del conto economico.