Ilrestodelcarlino.it - Ok alla stretta anti-furbetti. Albergatori e host sulla stessa linea: "Adesso avanti contro l’abusivismo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lasu B&B e strutture ricettive turistiche piace ’senza se e senza ma’ ade ’’. Giovanni Trombetti, vicepresidente di Federalberghi Bologna non ha dubbi: "Noi abbiamo promosso questa iniziativa, consci del fatto che sotto le Torri c’è molto sommerso. Come associazione non siamo contrari alle strutture extra-alberghiere perché completano l’offerta. Ma siamo sempre stati contrari alperché mette in grande difficoltà anche chi deve cercare casa a Bologna". Da qui, Trombetti spinge affinché illi proseguano: "Questo è un primo passo, quindi vogliamo andare av. Perché tutti devono essere liberi di approcciarsi a questo mercato. Ma come dico sempre, a fronte dello stesso mercato, servono le stesse regole". Da qui, ben venga il monitoraggio perché "sono sintomo di qualità della nostra destinazione turistica", conclude il vicepresidente di Federalberghi.