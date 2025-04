Ilrestodelcarlino.it - "Ogni mattina leggiamo un libro per 15 minuti"

per 15un, un’esperienza bellissima perché possiamo viaggiare attraverso il, provare le stesse emozioni dei personaggi. Quando entriamo in classe non vediamo l’ora di aprire ile immaginarci nuove avventure perché possiamo superare il confine tra mondo della lettura e realtà. I 15di lettura la maestra ce li ha proposti quando abbiamo iniziato la lettura ad alta voce dell’albo "Anselmo va a scuola". Dalla 1ª la maestra ci legge libri ad alta voce e, di volta in volta, facciamo domande e ipotesi su quello che potrebbe accadere o già è accaduto. Stiamo leggendo "Oscar e io" e se chiudiamo gli occhi ci immaginiamo tutte le scene. Abbiamo letto anche "Rosa a pois", "La distanza tra me e il ciliegio", "L’albero dei nomi", "Il bimbo leone", "Le cose che passano".