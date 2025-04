Ilrestodelcarlino.it - "Ogni Castello dovrà avere una scuola elementare e d’infanzia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Occorre assicurare la permanenza di almeno un plesso scolastico diedin". Lo sosteniene Repubblica Futura tornando su un argomento, quello della drastica riduzione delle nascite a San Marino, che desta grande preoccupazione per la tenuta dello stato sociale. E naturalmente non mancheranno inevitabili ripercussioni nell’organizzazione della. "E’ necessario mantenere almeno un plesso scolastico die diin ciascundella Repubblica – dicono da Rf – in modo da evitare lo spopolamento delle realtà più piccole e mantenervi importanti presidi culturali. Prima di superare questa proposta crediamo sia necessario uno studio approfondito e il tentativo di attuare programmi educativi innovativi e sperimentali nei gradi di scuole interessati".