Ogni 15 secondi radio e tv parlano della salute del Papa

ROMA (ITALPRESS) – Le condizioni didiFrancesco hanno comprensibilmente tenuto banco sui nostri media: nell’ultimo mese, il Pontefice ha infatti ottenuto sullee le tv italiane 6.663 citazioni, unaquindici. Due i momenti nei quali si è raggiunto il picco di menzioni: il primo fra giovedì 6 e venerdì 7 marzo (435, circa 3 volteminuto), quando è stato diffuso il messaggio audio nel quale ilringraziava i fedeli per le tante preghiere per la sua; il secondo, domenica 23 marzo, quando Bergoglio è riapparso in pubblico al momento dell’Angelus per poi essere dimesso dall’ospedale e tornare alla residenza di Santa Marta (612 citazioni, circa 4 volteminuto).Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive efoniche italiane svolto da Mediamonitor.