Oggi Cristiano Iovino va in tribunale per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la «frequentazione intima» con la showgirl

Leggi su Open.online

È il giorno di. Il personal trainer è attesoalcivile di Roma per testimoniare nella causa ditra. Ma non è sicuro che ci sia. Perché in passato ha già presentato motivazioni per non presentarsi. Il caso diè importante per definire le questioni economiche della separazione. Ilcivile di Roma ha assegnato ala villa all’Eur e stabilito un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli.dice che è stata la moglie a tradirlo per primo.dice che è stato il marito con Noemi Bocchi. Ma soprattutto:ha girato un documentario sostenendo che tra lei eci sia stato solo un caffè. Il personal trainer ha invece confermato in un’intervista che ha avuto unacon lei.