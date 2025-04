Quotidiano.net - Offerta a tempo: il nuovo QV 35A di roborock lava, aspira e si autopulisce, oggi in sconto del 15%

Leggi su Quotidiano.net

Se stai cercando un robotpolvere all'avanguardia, in grado di gestire in totale autonomia anche le pulizie più impegnative, ilQV 35A è tra i dispositivi più completi e intelligentidisponibili. Grazie a unodel 15%, puoi acquistarlo su Amazon a 499,99€, con IVA inclusa e spedizione gratuita, ma solo per un periodo limitato. Acquistalo adesso, è in promozione per poche oreQV 35A: il robotpolvere avanzato ora ina 499,99€ su Amazon Questo modello integra una serie di funzioni che lo rendono estremamente efficiente in ogni ambiente domestico. A partire dal potente motore da 8000 Pa, capace dire polvere fine, briciole, peli di animali e detriti più ostinati con una sola passata. Il panno per ilggio è sollevabile automaticamente, una soluzione ideale per riconoscere tappeti e moquette, evitando di bagnarli accidentalmente durante la fase diggio.