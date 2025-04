Quotidiano.net - Offensiva di Israele a Gaza: 322 bambini uccisi e 609 feriti, denuncia Unicef

La rinnovatadiha causato la morte di almeno 322e il ferimento di altri 609 negli ultimi 10 giorni, secondo l'. Le cifre includono iche sarebbero statiquando il reparto chirurgico dell'ospedale Al Nasser, nel sud di, è stato colpito in un attacco il 23 marzo, ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia in una dichiarazione. La maggior parte di questi- aggiunge l'- erano sfollati e si erano rifugiati in tende di fortuna o in case danneggiate. Dopo aver posto fine a un cessate il fuoco durato quasi due mesi nella guerra con Hamas,ha ripreso a bombardare intensamenteil 18 marzo e ha poi lanciato una nuovadi terra. "Il cessate il fuoco aha fornito un'ancora di salvezza disperatamente necessaria per idie la speranza di una via di ripresa", ha affermato la direttrice esecutiva dell'Catherine Russell.