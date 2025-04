Quifinanza.it - Occupazione tra i giovani ancora in calo in controtendenza con il dato nazionale

A febbraio 2025 si registra un aumento degli occupati e degli inattivi, accompagnato da undei disoccupati. L’cresce dello 0,2% (+47mila unità), trainata dall’incremento dell’femminile, dei lavoratori dipendenti a termine, degli autonomi e di tutte le fasce d’età, ad eccezione dei 25-34enni, tra i quali, così come tra gli uomini in generale, si osserva una flessione. Il tasso disale al 63% (+0,1 punti).I dati del lavoro per genereA febbraio 2025, rispetto al mese precedente, tra le donne si registra:un incremento del tasso di(+0,4 punti);una diminuzione della dis(-0,3 punti);undell’inattività, pari a -0,2 punti.Anche tra gli uomini i dati sono piuttosto simili: un aumento del tasso di inattività (+0,4 punti) accompagnato da una riduzione dei tassi di(-0,2 punti) e dis(-0,3 punti).